https://ria.ru/20220828/prodovolstvie-1812769914.html

Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием

Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием - РИА Новости, 28.08.2022

Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием

Совместный координационный центр разрешил выход с Украины в понедельник трем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении СКЦ. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T22:52

2022-08-28T22:52

2022-08-28T22:52

экономика

украина

турция

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ООН, 28 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход с Украины в понедельник трем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня выход (29 августа с Украины – ред.) трех судов, перевозящих в общей сложности 72 985 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.В частности, судно KARTERIA пойдет из Южного в Турцию и повезет 37 500 тонн пшеницы. Это зерно закупила Всемирная продовольственная программа. Оно будет перемолото в муку в Турции, а затем погружено на новый корабль, который отправится в Йемен.Из Одессы же пойдут корабли PEACE M с 24 485 тоннами кукурузы и ASH BALTIC с 11 000 тонн кукурузы. Первый направится в Румынию, второй – в Египет.Кроме того, задерживается отплытие судна ANASTASIA из Черноморска в Турцию с 3800 тонн пшеницы. Корабль должен был отправиться в плавание 28 августа, теперь отплытие переносится на 29 августа, отмечается в тексте."По состоянию на 28 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 249 780 тонн. Всего на данный момент разрешено 114 рейсов (62 входящих и 52 исходящих)", - сообщает СКЦ.

https://ria.ru/20220828/zerno-1812659067.html

https://ria.ru/20220827/zerno-1812486293.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, турция, в мире