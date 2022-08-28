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Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием - РИА Новости, 28.08.2022
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Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием
Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием - РИА Новости, 28.08.2022
Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием
Совместный координационный центр разрешил выход с Украины в понедельник трем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении СКЦ. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:52
2022-08-28T22:52
экономика
украина
турция
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход с Украины в понедельник трем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня выход (29 августа с Украины – ред.) трех судов, перевозящих в общей сложности 72 985 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.В частности, судно KARTERIA пойдет из Южного в Турцию и повезет 37 500 тонн пшеницы. Это зерно закупила Всемирная продовольственная программа. Оно будет перемолото в муку в Турции, а затем погружено на новый корабль, который отправится в Йемен.Из Одессы же пойдут корабли PEACE M с 24 485 тоннами кукурузы и ASH BALTIC с 11 000 тонн кукурузы. Первый направится в Румынию, второй – в Египет.Кроме того, задерживается отплытие судна ANASTASIA из Черноморска в Турцию с 3800 тонн пшеницы. Корабль должен был отправиться в плавание 28 августа, теперь отплытие переносится на 29 августа, отмечается в тексте."По состоянию на 28 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 249 780 тонн. Всего на данный момент разрешено 114 рейсов (62 входящих и 52 исходящих)", - сообщает СКЦ.
https://ria.ru/20220828/zerno-1812659067.html
https://ria.ru/20220827/zerno-1812486293.html
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экономика, украина, турция, в мире
Экономика, Украина, Турция, В мире
22:52 28.08.2022
 
Согласован выход с Украины еще трех судов с продовольствием

СКЦ разрешил выход с Украины в понедельник трем судам в рамках "продуктовой сделки"

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход с Украины в понедельник трем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении СКЦ.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня выход (29 августа с Украины – ред.) трех судов, перевозящих в общей сложности 72 985 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.
В частности, судно KARTERIA пойдет из Южного в Турцию и повезет 37 500 тонн пшеницы. Это зерно закупила Всемирная продовольственная программа. Оно будет перемолото в муку в Турции, а затем погружено на новый корабль, который отправится в Йемен.
Из Одессы же пойдут корабли PEACE M с 24 485 тоннами кукурузы и ASH BALTIC с 11 000 тонн кукурузы. Первый направится в Румынию, второй – в Египет.
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Кроме того, задерживается отплытие судна ANASTASIA из Черноморска в Турцию с 3800 тонн пшеницы. Корабль должен был отправиться в плавание 28 августа, теперь отплытие переносится на 29 августа, отмечается в тексте.
"По состоянию на 28 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 249 780 тонн. Всего на данный момент разрешено 114 рейсов (62 входящих и 52 исходящих)", - сообщает СКЦ.
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