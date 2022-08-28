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МЧС увеличит группировку сил для ликвидации пожаров в Ивановской области

МЧС увеличит группировку сил для ликвидации пожаров в Ивановской области - РИА Новости, 28.08.2022

МЧС увеличит группировку сил для ликвидации пожаров в Ивановской области

МЧС России увеличивает группировку сил и средств для ликвидации природных пожаров в Ивановской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:07

2022-08-28T19:07

2022-08-28T19:07

происшествия

ивановская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку сил и средств для ликвидации природных пожаров в Ивановской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что всего в тушении пожара задействовано более 570 человек и 75 единиц техники. Эвакуация населения не требуется.Ранее сообщалось, что распространения огня на ближайшие населенные пункты в Ивановской области не допущено.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812161910.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия