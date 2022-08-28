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Пожары в Рязанской области не затронули торфяники - РИА Новости, 28.08.2022
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Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники - РИА Новости, 28.08.2022
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:11
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россия
природные пожары в россии
правительство рф
рязанская область
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания профильной правительственной комиссии."Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. &lt;...&gt; Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", — отмечается в заявлении.Как утверждается, населенные пункты поблизости находятся в безопасности.В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары локализованы, открытого горения нет. Борьба с задымлениями и ликвидация последствий продолжаются.
россия
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
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россия, природные пожары в россии, правительство рф, рязанская область, видео, происшествия, нижегородская область
Россия, Природные пожары в России, Правительство РФ, Рязанская область, Происшествия, Нижегородская область
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания профильной правительственной комиссии.
2022-08-28T15:11
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15:11 28.08.2022 (обновлено: 16:05 28.08.2022)
 
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники

Правительство России: пожары в Рязанской области локализованы, они не затронули торфяники

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания профильной правительственной комиссии.
"Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. <...> Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", — отмечается в заявлении.
Как утверждается, населенные пункты поблизости находятся в безопасности.
В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары локализованы, открытого горения нет. Борьба с задымлениями и ликвидация последствий продолжаются.
 
РоссияПриродные пожары в РоссииПравительство РФРязанская областьПроисшествияНижегородская область
 
 
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