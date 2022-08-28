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Пожары в Рязанской области не затронули торфяники

Пожары в Рязанской области не затронули торфяники - РИА Новости, 28.08.2022

Пожары в Рязанской области не затронули торфяники

Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:11

2022-08-28T15:11

2022-08-28T16:05

россия

природные пожары в россии

правительство рф

рязанская область

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания профильной правительственной комиссии."Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. <...> Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", — отмечается в заявлении.Как утверждается, населенные пункты поблизости находятся в безопасности.В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары локализованы, открытого горения нет. Борьба с задымлениями и ликвидация последствий продолжаются.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-28T15:11 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, природные пожары в россии, правительство рф, рязанская область, видео, происшествия, нижегородская область