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Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники - РИА Новости, 28.08.2022
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:11
2022-08-28T15:11
2022-08-28T16:05
россия
природные пожары в россии
правительство рф
рязанская область
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спасателям удалось остановить распространение пожаров в Рязанской области на торфяники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания профильной правительственной комиссии."Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. <...> Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", — отмечается в заявлении.Как утверждается, населенные пункты поблизости находятся в безопасности.В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары локализованы, открытого горения нет. Борьба с задымлениями и ликвидация последствий продолжаются.
россия
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-08-28T15:11
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, природные пожары в россии, правительство рф, рязанская область, видео, происшествия, нижегородская область
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15:11 28.08.2022 (обновлено: 16:05 28.08.2022)
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
Правительство России: пожары в Рязанской области локализованы, они не затронули торфяники