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В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
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В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано наличие задымленности, сообщил журналистам замглавы Минприроды РФ... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:00
2022-08-28T11:00
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано наличие задымленности, сообщил журналистам замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.Накануне Аноприенко говорил, что на кромке пожара используется метод тушения встречным отжигом, он основан на сжигании горючих материалов на пути основной стены огня, чтобы не дать природному пожару распространиться дальше.Аноприенко сообщил, что на сегодня пожар локализован и контролируем. "Сегодня в планах у нас продолжение работы авиационным способом и наземной группировкой. Сегодня будут продолжаться опять плановые отжиги, и в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами", - сказал журналистам чиновник."Более того – мы на отжигах по некоторым направлениям уже просто перестраховываемся, чтобы у нас окончательно закрыть на определенных участках вопрос возможного возникновения очагов пожаров", - добавил он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа. В Москве в воскресенье утром сохраняется запах гари, появившийся накануне вечером. В центре столице в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html
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происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России
11:00 28.08.2022
 
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров

В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров "плановыми отжигами" при тушении

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано наличие задымленности, сообщил журналистам замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.
Накануне Аноприенко говорил, что на кромке пожара используется метод тушения встречным отжигом, он основан на сжигании горючих материалов на пути основной стены огня, чтобы не дать природному пожару распространиться дальше.
Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 17:21В России
Природные пожары в Рязанской области полностью локализовали
Аноприенко сообщил, что на сегодня пожар локализован и контролируем. "Сегодня в планах у нас продолжение работы авиационным способом и наземной группировкой. Сегодня будут продолжаться опять плановые отжиги, и в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами", - сказал журналистам чиновник.
"Более того – мы на отжигах по некоторым направлениям уже просто перестраховываемся, чтобы у нас окончательно закрыть на определенных участках вопрос возможного возникновения очагов пожаров", - добавил он.
В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа. В Москве в воскресенье утром сохраняется запах гари, появившийся накануне вечером. В центре столице в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.
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