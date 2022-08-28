https://ria.ru/20220828/pozhary-1812674509.html
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано наличие задымленности, сообщил журналистам замглавы Минприроды РФ... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:00
2022-08-28T11:00
2022-08-28T11:00
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано наличие задымленности, сообщил журналистам замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.Накануне Аноприенко говорил, что на кромке пожара используется метод тушения встречным отжигом, он основан на сжигании горючих материалов на пути основной стены огня, чтобы не дать природному пожару распространиться дальше.Аноприенко сообщил, что на сегодня пожар локализован и контролируем. "Сегодня в планах у нас продолжение работы авиационным способом и наземной группировкой. Сегодня будут продолжаться опять плановые отжиги, и в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами", - сказал журналистам чиновник."Более того – мы на отжигах по некоторым направлениям уже просто перестраховываемся, чтобы у нас окончательно закрыть на определенных участках вопрос возможного возникновения очагов пожаров", - добавил он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа. В Москве в воскресенье утром сохраняется запах гари, появившийся накануне вечером. В центре столице в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html
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рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров
В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров "плановыми отжигами" при тушении
РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано наличие задымленности, сообщил журналистам замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.
Накануне Аноприенко говорил, что на кромке пожара используется метод тушения встречным отжигом, он основан на сжигании горючих материалов на пути основной стены огня, чтобы не дать природному пожару распространиться дальше.
Аноприенко сообщил, что на сегодня пожар локализован и контролируем. "Сегодня в планах у нас продолжение работы авиационным способом и наземной группировкой. Сегодня будут продолжаться опять плановые отжиги, и в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами", - сказал журналистам чиновник.
"Более того – мы на отжигах по некоторым направлениям уже просто перестраховываемся, чтобы у нас окончательно закрыть на определенных участках вопрос возможного возникновения очагов пожаров", - добавил он.
В лесах Рязанской области
бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область
и Москву
. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа. В Москве в воскресенье утром сохраняется запах гари, появившийся накануне вечером. В центре столице в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.