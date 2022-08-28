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Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги - РИА Новости, 28.08.2022
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Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги - РИА Новости, 28.08.2022
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:34
2022-08-28T10:34
происшествия
москва
рязанская область
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк."Тот работник, который привлечен от Москвы, от администрации Москвы – получил ожоги и доставлен в лечебное заведение", - сказал Гребенюк.Он не уточнил, при каких обстоятельствах пострадал мужчина.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
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происшествия, москва, рязанская область, московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Происшествия, Москва, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
10:34 28.08.2022
 
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги

МЧС: один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоследствие лесного пожара в Рязанской области
Последствие лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствие лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк.
"Тот работник, который привлечен от Москвы, от администрации Москвы – получил ожоги и доставлен в лечебное заведение", - сказал Гребенюк.
Он не уточнил, при каких обстоятельствах пострадал мужчина.
В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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