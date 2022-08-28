https://ria.ru/20220828/pozhary-1812669980.html
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги - РИА Новости, 28.08.2022
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги
Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:34
2022-08-28T10:34
2022-08-28T10:34
происшествия
москва
рязанская область
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк."Тот работник, который привлечен от Москвы, от администрации Москвы – получил ожоги и доставлен в лечебное заведение", - сказал Гребенюк.Он не уточнил, при каких обстоятельствах пострадал мужчина.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html
москва
рязанская область
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги
МЧС: один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован