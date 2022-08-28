https://ria.ru/20220828/pozhary-1812669980.html

Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги

Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги - РИА Новости, 28.08.2022

Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги

Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:34

2022-08-28T10:34

2022-08-28T10:34

происшествия

москва

рязанская область

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Один из участников тушения пожаров под Рязанью получил ожоги и госпитализирован, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк."Тот работник, который привлечен от Москвы, от администрации Москвы – получил ожоги и доставлен в лечебное заведение", - сказал Гребенюк.Он не уточнил, при каких обстоятельствах пострадал мужчина.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html

москва

рязанская область

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, рязанская область, московская область (подмосковье), природные пожары в россии