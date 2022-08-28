https://ria.ru/20220828/pozhary-1812651311.html

В России за сутки потушили 70 природных пожаров

В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2022

В России за сутки потушили 70 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 56 338 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T04:15

2022-08-28T04:15

2022-08-28T04:15

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 56 338 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа 2022 года в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 56 338 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 28 августа в России действовали 103 лесных пожара на площади 53 593 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в республике Коми - там действуют 38 пожаров на площади 17 628 гектаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия