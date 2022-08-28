https://ria.ru/20220828/pozhary-1812651311.html
В России за сутки потушили 70 природных пожаров
В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
В России за сутки потушили 70 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 56 338 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T04:15
2022-08-28T04:15
2022-08-28T04:15
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 56 338 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа 2022 года в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 56 338 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 28 августа в России действовали 103 лесных пожара на площади 53 593 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в республике Коми - там действуют 38 пожаров на площади 17 628 гектаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 70 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 56 338 гектаров