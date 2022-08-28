https://ria.ru/20220828/pozhar-1812764724.html
В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском
В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском - РИА Новости, 28.08.2022
В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском
Крупный пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения противопожарных правил, сообщил начальник... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T21:38
2022-08-28T21:38
2022-08-28T22:00
происшествия
волжский
волгоградская область
гу мчс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. Крупный пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения противопожарных правил, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены, уточнил Любавин.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Кровля крытого рынка в Волжском загорелась в воскресенье вечером. ЧП произошло по адресу улица 40 лет Победы, дом 61Б. Огонь удалось локализовать на площади 7000 квадратных метров.Посетителей и сотрудников — всего 153 человека — эвакуировали, никто не пострадал.
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волжский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ
Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ
2022-08-28T21:38
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, гу мчс
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, ГУ МЧС
21:38 28.08.2022 (обновлено: 22:00 28.08.2022)
В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском
МЧС: пожар на рынке в Волжском мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. Крупный пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения противопожарных правил, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин.
"По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ", — сказал он.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены, уточнил Любавин.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кровля крытого рынка в Волжском
загорелась в воскресенье вечером. ЧП произошло по адресу улица 40 лет Победы, дом 61Б. Огонь удалось локализовать на площади 7000 квадратных метров.
Посетителей и сотрудников — всего 153 человека — эвакуировали, никто не пострадал.