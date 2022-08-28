https://ria.ru/20220828/pozhar-1812764724.html

В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском

В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском - РИА Новости, 28.08.2022

В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском

Крупный пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения противопожарных правил, сообщил начальник... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T21:38

2022-08-28T21:38

2022-08-28T22:00

происшествия

волжский

волгоградская область

гу мчс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. Крупный пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения противопожарных правил, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены, уточнил Любавин.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Кровля крытого рынка в Волжском загорелась в воскресенье вечером. ЧП произошло по адресу улица 40 лет Победы, дом 61Б. Огонь удалось локализовать на площади 7000 квадратных метров.Посетителей и сотрудников — всего 153 человека — эвакуировали, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html

волжский

волгоградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ 2022-08-28T21:38 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волжский, волгоградская область, гу мчс