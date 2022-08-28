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Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.08.2022
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"
Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:49
2022-08-28T19:49
2022-08-28T21:50
происшествия
волжский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."В 19.35 пожар на рынке в городе Волжский локализован на площади 7000 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщают, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
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волжский
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Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ
Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ
2022-08-28T19:49
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PT0M21S
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происшествия, волжский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область
Происшествия, Волжский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область
19:49 28.08.2022 (обновлено: 21:50 28.08.2022)
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч квадратных метров