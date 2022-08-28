https://ria.ru/20220828/pozhar-1812752394.html

Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"

Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.08.2022

Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"

Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:49

2022-08-28T19:49

2022-08-28T21:50

происшествия

волжский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."В 19.35 пожар на рынке в городе Волжский локализован на площади 7000 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщают, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html

волжский

россия

волгоградская область

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Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ 2022-08-28T19:49 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волжский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область