Рейтинг@Mail.ru
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/pozhar-1812752394.html
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.08.2022
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"
Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:49
2022-08-28T21:50
происшествия
волжский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812765510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_963d5ddfc28bd20cb0a1776c86acf79c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."В 19.35 пожар на рынке в городе Волжский локализован на площади 7000 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщают, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812760760.html
волжский
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ
Тушение пожара на рынке в Волжском. Кадры МЧС РФ
2022-08-28T19:49
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812765510_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dc3532f4fb0b340451b0eed52ea1795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волжский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область
Происшествия, Волжский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область
19:49 28.08.2022 (обновлено: 21:50 28.08.2022)
 
Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч "квадратов"

Пожар на рынке в Волжском локализовали на площади в семь тысяч квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Волжском Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 19.35 пожар на рынке в городе Волжский локализован на площади 7000 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщают, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
Пожар на рынке Людмила в Волжском
Вчера, 20:52
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2022 годах
 
ПроисшествияВолжскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала