https://ria.ru/20220828/pozhar-1812747283.html
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар - РИА Новости, 28.08.2022
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар
Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:18
2022-08-28T19:18
2022-08-28T19:38
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812743292_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_f95087e2a01416afbf7af94890a71516.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь охватил 7 тысяч квадратных метров.По словам представителя ведомства, в квартире многоэтажного дома по соседству с рынком также произошел пожар. "На балконе в доме пожар", - уточнил он.Собеседник добавил, что пожары между собой не связаны.
https://ria.ru/20220721/pozhar-1803923155.html
волжский
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812743292_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_114e98b3f01e80e6449f42ffc88df429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
19:18 28.08.2022 (обновлено: 19:38 28.08.2022)
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар
В Волжском загорелась квартира в соседнем с горящим рынком доме