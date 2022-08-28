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В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар - РИА Новости, 28.08.2022
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В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар - РИА Новости, 28.08.2022
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар
Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:18
2022-08-28T19:38
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь охватил 7 тысяч квадратных метров.По словам представителя ведомства, в квартире многоэтажного дома по соседству с рынком также произошел пожар. "На балконе в доме пожар", - уточнил он.Собеседник добавил, что пожары между собой не связаны.
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
19:18 28.08.2022 (обновлено: 19:38 28.08.2022)
 
В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар

В Волжском загорелась квартира в соседнем с горящим рынком доме

© Фото предоставлено сообществом zhest_vlz в ВКонтактеДым от пожара на рынке "Людмила" в Волжском
Дым от пожара на рынке Людмила в Волжском
© Фото предоставлено сообществом zhest_vlz в ВКонтакте
Дым от пожара на рынке "Людмила" в Волжском
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь охватил 7 тысяч квадратных метров.
По словам представителя ведомства, в квартире многоэтажного дома по соседству с рынком также произошел пожар. "На балконе в доме пожар", - уточнил он.
Собеседник добавил, что пожары между собой не связаны.
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