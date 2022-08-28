https://ria.ru/20220828/pozhar-1812747283.html

В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар

В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар - РИА Новости, 28.08.2022

В доме рядом с горящим рынком в Волжском произошел пожар

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:18

2022-08-28T19:18

2022-08-28T19:38

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, рядом с которым горит рынок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь охватил 7 тысяч квадратных метров.По словам представителя ведомства, в квартире многоэтажного дома по соседству с рынком также произошел пожар. "На балконе в доме пожар", - уточнил он.Собеседник добавил, что пожары между собой не связаны.

https://ria.ru/20220721/pozhar-1803923155.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область, россия