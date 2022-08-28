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С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека

С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека - РИА Новости, 28.08.2022

С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека

С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:10

2022-08-28T19:10

2022-08-28T19:10

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."С территории крытого рынка в городе Волжский Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, площадь пожара на рынке составляет 7 тысяч "квадратов".

волжский

волгоградская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волжский, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)