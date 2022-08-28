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С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека - РИА Новости, 28.08.2022
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека
С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:10
2022-08-28T19:10
2022-08-28T19:10
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."С территории крытого рынка в городе Волжский Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, площадь пожара на рынке составляет 7 тысяч "квадратов".
волжский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека
С территории горящего рынка в Волжском эвакуированы 153 человека, пострадавших нет