Рейтинг@Mail.ru
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/pozhar-1812745183.html
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека - РИА Новости, 28.08.2022
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека
С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:10
2022-08-28T19:10
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812744261_0:529:960:1069_1920x0_80_0_0_a674bbe54bc2ed409be6d70e750688e7.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."С территории крытого рынка в городе Волжский Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, площадь пожара на рынке составляет 7 тысяч "квадратов".
волжский
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812744261_0:539:960:1259_1920x0_80_0_0_2b621425a45a4577811f3d18f77ecc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волжский, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:10 28.08.2022
 
С территории горящего в Волжском рынка эвакуировали 153 человека

С территории горящего рынка в Волжском эвакуированы 153 человека, пострадавших нет

© Фото предоставлено сообществом zhest_vlz в ВКонтактеПожар на рынке "Людмила" в Волжском
Пожар на рынке Людмила в Волжском
© Фото предоставлено сообществом zhest_vlz в ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С территории горящего рынка в Волжском Волгоградской области эвакуированы 153 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"С территории крытого рынка в городе Волжский Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара", - говорится в сообщении.
По данным МЧС России, площадь пожара на рынке составляет 7 тысяч "квадратов".
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала