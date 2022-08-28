https://ria.ru/20220828/pozhar-1812740239.html
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась - РИА Новости, 28.08.2022
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась
Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:37
2022-08-28T18:37
2022-08-28T20:50
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.Сообщение о пожаре в городе Волжский на улице 40 лет Победы, дом 61Б поступило в 17.05 (мск), горела кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет."Площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
18:37 28.08.2022 (обновлено: 20:50 28.08.2022)
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась
Площадь пожара на рынке в Волжском выросла до семи тысяч "квадратов"