https://ria.ru/20220828/pozhar-1812740239.html

Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась

Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась - РИА Новости, 28.08.2022

Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась

Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T18:37

2022-08-28T18:37

2022-08-28T20:50

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.Сообщение о пожаре в городе Волжский на улице 40 лет Победы, дом 61Б поступило в 17.05 (мск), горела кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет."Площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220506/pozhary-1787166762.html

волжский

волгоградская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волжский, волгоградская область, россия