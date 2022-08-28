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Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась - РИА Новости, 28.08.2022
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Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась - РИА Новости, 28.08.2022
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась
Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:37
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происшествия
волжский
волгоградская область
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.Сообщение о пожаре в городе Волжский на улице 40 лет Победы, дом 61Б поступило в 17.05 (мск), горела кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет."Площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия
18:37 28.08.2022 (обновлено: 20:50 28.08.2022)
 
Площадь пожара на рынке в Волжском увеличилась

Площадь пожара на рынке в Волжском выросла до семи тысяч "квадратов"

© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиПоследствия пожара на улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области
Последствия пожара на улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
Последствия пожара на улице 40 лет Победы в городе Волжском Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла до 7 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре в городе Волжский на улице 40 лет Победы, дом 61Б поступило в 17.05 (мск), горела кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет.
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6 мая, 11:54
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2022 годах
"Площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.
 
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