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Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора - РИА Новости, 28.08.2022
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Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора - РИА Новости, 28.08.2022
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора
Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:16
2022-08-28T16:16
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков."Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдает позиции. Это подтверждают и данные системы ИСДМ (Информационная система дистанционного мониторинга – ред.) Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, тушение идет в плановом режиме."На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам", - подчеркнул он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
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происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
16:16 28.08.2022
 
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора

Врио губернатора Рязанской области Малков: пожар не перешагивает за отведенные границы

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкСпецтехника противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Спецтехника противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Спецтехника противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков.
"Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдает позиции. Это подтверждают и данные системы ИСДМ (Информационная система дистанционного мониторинга – ред.) Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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Вчера, 18:13
В Рязанской области устранили угрозы для населенных пунктов из-за пожаров
По его словам, тушение идет в плановом режиме.
"На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам", - подчеркнул он.
В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
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ПроисшествияРязанская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в России
 
 
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