https://ria.ru/20220828/pozhar-1812718528.html

Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора

Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора - РИА Новости, 28.08.2022

Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора

Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:16

2022-08-28T16:16

2022-08-28T16:16

происшествия

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков."Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдает позиции. Это подтверждают и данные системы ИСДМ (Информационная система дистанционного мониторинга – ред.) Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, тушение идет в плановом режиме."На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам", - подчеркнул он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.

https://ria.ru/20220827/pozhary-1812584085.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии