https://ria.ru/20220828/pozhar-1812718528.html
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора - РИА Новости, 28.08.2022
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора
Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:16
2022-08-28T16:16
2022-08-28T16:16
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812154301_0:86:977:635_1920x0_80_0_0_3077aa2a20a6a83de89aeec33407615b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пожар в Рязанской области больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно "сдает позиции", заявил врио губернатора региона Павел Малков."Ещё раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдает позиции. Это подтверждают и данные системы ИСДМ (Информационная система дистанционного мониторинга – ред.) Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, тушение идет в плановом режиме."На этом пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам", - подчеркнул он.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
https://ria.ru/20220827/pozhary-1812584085.html
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812709821.html
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812154301_30:0:877:635_1920x0_80_0_0_30c4b1a3c8979704b5bc5a718529a5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
Пожар в Рязанской области сдает позиции, заявил врио губернатора
Врио губернатора Рязанской области Малков: пожар не перешагивает за отведенные границы