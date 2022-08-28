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В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар

В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар - РИА Новости, 28.08.2022

В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар

Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:11

2022-08-28T16:11

2022-08-28T16:15

происшествия

природные пожары в россии

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

верхнедонской район

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара, а днем - 269 гектаров."Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220828/yakutiya-1812717573.html

ростовская область

россия

верхнедонской район

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происшествия, природные пожары в россии, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхнедонской район