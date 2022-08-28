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В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар - РИА Новости, 28.08.2022
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В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар
В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар - РИА Новости, 28.08.2022
В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар
Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:11
2022-08-28T16:15
происшествия
природные пожары в россии
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
верхнедонской район
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара, а днем - 269 гектаров."Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ростовская область
россия
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происшествия, природные пожары в россии, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхнедонской район
Происшествия, Природные пожары в России, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Верхнедонской район
16:11 28.08.2022 (обновлено: 16:15 28.08.2022)
 
В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали природный пожар

В МЧС сообщили о ликвидации природного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России во время ликвидации лесных пожаров в Ростовской области
Сотрудник МЧС России во время ликвидации лесных пожаров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудник МЧС России во время ликвидации лесных пожаров в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара, а днем - 269 гектаров.
"Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
16:11
В Якутии потушили последний лесной пожар
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Верхнедонской район
 
 
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