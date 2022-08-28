https://ria.ru/20220828/pozhar-1812717195.html
На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары
На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары - РИА Новости, 28.08.2022
На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары
На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары, последний крупный пожар ликвидирован сегодня в Якутии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:06
2022-08-28T16:06
2022-08-28T16:07
происшествия
дальний восток
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары, последний крупный пожар ликвидирован сегодня в Якутии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Рослесхоза."Сегодня в Якутии ликвидирован последний крупный лесной пожар. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров в этом регионе в 13 раз меньше (2021 год - 7,6 миллионов гектаров, 2022 год - 0,6 миллионов гектаров). В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания", - следует из сообщения.По данным ведомства, в годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже. В 2021 году - 8,6 миллионов гектаров, в 2022 году - 2,27 миллионов гектаров.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812709821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальний восток, природные пожары в россии
Происшествия, Дальний Восток, Природные пожары в России
16:06 28.08.2022 (обновлено: 16:07 28.08.2022)
На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары
Рослесхоз: на Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары