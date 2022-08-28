https://ria.ru/20220828/pozhar-1812706647.html

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар локализовали в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:52

2022-08-28T14:52

2022-08-28T14:55

происшествия

ростовская область

верхнедонской район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар локализовали в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара, а днем составил 269 гектаров."В 14.00 лесной пожар локализован на площади 269 гектаров", - сказал представитель ГУМЧС.Пожар тушат почти 600 человек и более 120 единиц техники.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812143269.html

ростовская область

верхнедонской район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, верхнедонской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии