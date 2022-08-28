https://ria.ru/20220828/pozhar-1812706647.html
В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар
В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022
В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар локализовали в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:52
2022-08-28T14:52
2022-08-28T14:55
происшествия
ростовская область
верхнедонской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар локализовали в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара, а днем составил 269 гектаров."В 14.00 лесной пожар локализован на площади 269 гектаров", - сказал представитель ГУМЧС.Пожар тушат почти 600 человек и более 120 единиц техники.
https://ria.ru/20220825/pozhar-1812143269.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, верхнедонской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Верхнедонской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
14:52 28.08.2022 (обновлено: 14:55 28.08.2022)
В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар
В Верхнедонском районе Ростовской области локализовали крупный лесной пожар