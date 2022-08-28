https://ria.ru/20220828/pozhar-1812681714.html

В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар

В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022

В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар

Уже почти 600 человек и более 120 единиц техники задействованы в тушении лесного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:48

2022-08-28T11:48

2022-08-28T11:48

происшествия

верхнедонской район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Уже почти 600 человек и более 120 единиц техники задействованы в тушении лесного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области, сообщает правительство региона.Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара. Угрозы населенным пунктам нет."Количество задействованных в ликвидации природного пожара в Верхнедонском районе возросло до 589, количество техники – до 124 единиц", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области Вадима Артемова.В районе создан межведомственный оперативный штаб, к тушению пожара привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, добровольцы.

https://ria.ru/20220828/pozhar-1812662902.html

верхнедонской район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, верхнедонской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии