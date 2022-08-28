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В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022
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В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар
В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022
В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар
Уже почти 600 человек и более 120 единиц техники задействованы в тушении лесного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:48
2022-08-28T11:48
происшествия
верхнедонской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Уже почти 600 человек и более 120 единиц техники задействованы в тушении лесного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области, сообщает правительство региона.Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара. Угрозы населенным пунктам нет."Количество задействованных в ликвидации природного пожара в Верхнедонском районе возросло до 589, количество техники – до 124 единиц", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области Вадима Артемова.В районе создан межведомственный оперативный штаб, к тушению пожара привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, добровольцы.
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происшествия, верхнедонской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Верхнедонской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
11:48 28.08.2022
 
В Верхнедонском районе Ростовской области тушат лесной пожар

В Верхнедонском районе Ростовской области почти 600 человек тушат лесной пожар

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарный вертолет МЧС РФ
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарный вертолет МЧС РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Уже почти 600 человек и более 120 единиц техники задействованы в тушении лесного пожара в Верхнедонском районе Ростовской области, сообщает правительство региона.
Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел в субботу вечером. К утру воскресенья огонь охватил 203 гектара. Угрозы населенным пунктам нет.
"Количество задействованных в ликвидации природного пожара в Верхнедонском районе возросло до 589, количество техники – до 124 единиц", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области Вадима Артемова.
В районе создан межведомственный оперативный штаб, к тушению пожара привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, добровольцы.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:33
Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров
 
ПроисшествияВерхнедонской районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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