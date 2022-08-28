https://ria.ru/20220828/pozhar-1812677414.html

В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров

В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров - РИА Новости, 28.08.2022

В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров

За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:25

2022-08-28T11:25

2022-08-28T11:25

происшествия

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства."За последние сутки - 14 (лесных) пожаров (ликвидировали в Подмосковье - ред.). Больше всего - в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), природные пожары в россии