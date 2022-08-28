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В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
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В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров
За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:25
2022-08-28T11:25
происшествия
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства."За последние сутки - 14 (лесных) пожаров (ликвидировали в Подмосковье - ред.). Больше всего - в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html
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происшествия, московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
11:25 28.08.2022
 
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров

Комитет лесного хозяйства: в Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства.
"За последние сутки - 14 (лесных) пожаров (ликвидировали в Подмосковье - ред.). Больше всего - в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах", - говорится в сообщении.
Смог над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:45
В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
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