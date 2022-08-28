https://ria.ru/20220828/pozhar-1812677414.html
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров - РИА Новости, 28.08.2022
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров
За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:25
2022-08-28T11:25
2022-08-28T11:25
происшествия
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За последние сутки в Московской области ликвидировали 14 лесных пожаров, сообщили РИА Новости в региональном комитете лесного хозяйства."За последние сутки - 14 (лесных) пожаров (ликвидировали в Подмосковье - ред.). Больше всего - в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
В Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров
Комитет лесного хозяйства: в Подмосковье за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров