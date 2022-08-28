https://ria.ru/20220828/pozhar-1812662902.html

Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров

Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров - РИА Новости, 28.08.2022

Пожар в лесничестве в Ростовской области охватил более 200 гектаров

Пожар произошел в лесничестве в Верхнедонском районе Ростовской области на площади 203 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:33

2022-08-28T09:33

2022-08-28T09:33

происшествия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Пожар произошел в лесничестве в Верхнедонском районе Ростовской области на площади 203 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.Информация о пожаре на землях лесного фонда в Верхнедонском лесничестве поступила спасателям в субботу."По информации Минприроды, на 6.20 мск воскресенья площадь пожара составляет 203 гектара. Угрозы населенным пунктам нет", - отметил представитель ГУ МЧС.К тушению привлечены 285 человек, 90 единиц техники, в том числе два вертолета.

https://ria.ru/20220827/pozhary-1812528560.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии