https://ria.ru/20220828/pogoda-1812697335.html

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 28.08.2022

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Резкая смена климатических сезонов произойдет в Москве на следующей неделе: ожидаются дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду и похолодание, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:37

2022-08-28T13:37

2022-08-28T13:37

общество

москва

погода

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Резкая смена климатических сезонов произойдет в Москве на следующей неделе: ожидаются дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду и похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Рекордно жаркий август-2022 подходит к своему финалу, и воскресенье в Центральной России станет заключительным днем в череде затянувшейся засухи, когда столбики термометров в последний раз дотянутся до 30-градусной высоты. И предстоящая неделя произведет резкую смену климатических сезонов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в понедельник Москву накроет "циклоническая депрессия", которая принесет с собой первую порцию долгожданных грозовых дождей скоротечного характера, что освежит воздух в Москве, температура составит плюс 26-28 градусов, по региону - до плюс 24-29 градусов. По словам Тишковца, во вторник, в центре "барического минимума", дожди продолжатся, и жара спадет до плюс 22-27 градусов.Он отметил, что купальный сезон в этом году в Москве завершится вместе с летним календарем.

https://ria.ru/20220828/pogoda-1812691896.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода