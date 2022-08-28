Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о похолодании и грозах на следующей неделе
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Резкая смена климатических сезонов произойдет в Москве на следующей неделе: ожидаются дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду и похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Рекордно жаркий август-2022 подходит к своему финалу, и воскресенье в Центральной России станет заключительным днем в череде затянувшейся засухи, когда столбики термометров в последний раз дотянутся до 30-градусной высоты. И предстоящая неделя произведет резкую смену климатических сезонов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в понедельник Москву накроет "циклоническая депрессия", которая принесет с собой первую порцию долгожданных грозовых дождей скоротечного характера, что освежит воздух в Москве, температура составит плюс 26-28 градусов, по региону - до плюс 24-29 градусов. По словам Тишковца, во вторник, в центре "барического минимума", дожди продолжатся, и жара спадет до плюс 22-27 градусов.
"В последний день лета начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего ночью температура понизится до плюс 11-16 градусов, днем до плюс 16-21 градусов. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду. Таким образом, за три последних летних дня в столице выпадет до 5-10 миллиметров осадков, что больше, чем за весь текущий засушливый август", - сказал Тишковец.
Он отметил, что купальный сезон в этом году в Москве завершится вместе с летним календарем.