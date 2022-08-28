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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 28.08.2022
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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 28.08.2022
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Резкая смена климатических сезонов произойдет в Москве на следующей неделе: ожидаются дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду и похолодание, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:37
2022-08-28T13:37
общество
москва
погода
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Резкая смена климатических сезонов произойдет в Москве на следующей неделе: ожидаются дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду и похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Рекордно жаркий август-2022 подходит к своему финалу, и воскресенье в Центральной России станет заключительным днем в череде затянувшейся засухи, когда столбики термометров в последний раз дотянутся до 30-градусной высоты. И предстоящая неделя произведет резкую смену климатических сезонов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в понедельник Москву накроет "циклоническая депрессия", которая принесет с собой первую порцию долгожданных грозовых дождей скоротечного характера, что освежит воздух в Москве, температура составит плюс 26-28 градусов, по региону - до плюс 24-29 градусов. По словам Тишковца, во вторник, в центре "барического минимума", дожди продолжатся, и жара спадет до плюс 22-27 градусов.Он отметил, что купальный сезон в этом году в Москве завершится вместе с летним календарем.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
13:37 28.08.2022
 
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о похолодании и грозах на следующей неделе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Резкая смена климатических сезонов произойдет в Москве на следующей неделе: ожидаются дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду и похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Рекордно жаркий август-2022 подходит к своему финалу, и воскресенье в Центральной России станет заключительным днем в череде затянувшейся засухи, когда столбики термометров в последний раз дотянутся до 30-градусной высоты. И предстоящая неделя произведет резкую смену климатических сезонов", - рассказал Тишковец.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
13:00
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября
Синоптик отметил, что в понедельник Москву накроет "циклоническая депрессия", которая принесет с собой первую порцию долгожданных грозовых дождей скоротечного характера, что освежит воздух в Москве, температура составит плюс 26-28 градусов, по региону - до плюс 24-29 градусов. По словам Тишковца, во вторник, в центре "барического минимума", дожди продолжатся, и жара спадет до плюс 22-27 градусов.
"В последний день лета начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего ночью температура понизится до плюс 11-16 градусов, днем до плюс 16-21 градусов. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду. Таким образом, за три последних летних дня в столице выпадет до 5-10 миллиметров осадков, что больше, чем за весь текущий засушливый август", - сказал Тишковец.
Он отметил, что купальный сезон в этом году в Москве завершится вместе с летним календарем.
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