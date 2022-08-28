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Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября
Дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:00
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общество
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря, подгоняемые северными ветрами, продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха. Первого числа это понизит ночную температуру до плюс 5-10 градусов, днем - до плюс 9-14 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, в пятницу под утро температура воздуха не превысит плюс 2-7 градусов, а днем - плюс 10 градусов. В субботу в темное время суток ожидается до плюс 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября."Погода всего за 96 часов понизит температурную планку на 25 градусов и ввергнет среднюю полосу России в середину осени. Позитивным моментом станет то, что лесные пожары, наконец-то, будут потушены, а воздух очистится от гари", - добавил Тишковец.
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общество, москва
Общество, Москва
13:00 28.08.2022 (обновлено: 13:56 28.08.2022)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября

Температура в Москве 1 сентября не превысит 14 градусов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря, подгоняемые северными ветрами, продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха. Первого числа это понизит ночную температуру до плюс 5-10 градусов, днем - до плюс 9-14 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, в пятницу под утро температура воздуха не превысит плюс 2-7 градусов, а днем - плюс 10 градусов. В субботу в темное время суток ожидается до плюс 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября.
"Погода всего за 96 часов понизит температурную планку на 25 градусов и ввергнет среднюю полосу России в середину осени. Позитивным моментом станет то, что лесные пожары, наконец-то, будут потушены, а воздух очистится от гари", - добавил Тишковец.
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