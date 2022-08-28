https://ria.ru/20220828/pogoda-1812691896.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября
Дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:00
2022-08-28T13:00
2022-08-28T13:56
общество
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря, подгоняемые северными ветрами, продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха. Первого числа это понизит ночную температуру до плюс 5-10 градусов, днем - до плюс 9-14 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, в пятницу под утро температура воздуха не превысит плюс 2-7 градусов, а днем - плюс 10 градусов. В субботу в темное время суток ожидается до плюс 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября."Погода всего за 96 часов понизит температурную планку на 25 градусов и ввергнет среднюю полосу России в середину осени. Позитивным моментом станет то, что лесные пожары, наконец-то, будут потушены, а воздух очистится от гари", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20220827/pogoda-1812478957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва
13:00 28.08.2022 (обновлено: 13:56 28.08.2022)
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 сентября
Температура в Москве 1 сентября не превысит 14 градусов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря, подгоняемые северными ветрами, продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха. Первого числа это понизит ночную температуру до плюс 5-10 градусов, днем - до плюс 9-14 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, в пятницу под утро температура воздуха не превысит плюс 2-7 градусов, а днем - плюс 10 градусов. В субботу в темное время суток ожидается до плюс 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября.
"Погода всего за 96 часов понизит температурную планку на 25 градусов и ввергнет среднюю полосу России
в середину осени. Позитивным моментом станет то, что лесные пожары, наконец-то, будут потушены, а воздух очистится от гари", - добавил Тишковец.