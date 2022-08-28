https://ria.ru/20220828/pogibshiy-1812752235.html

В Макеевке при обстреле погиб мужчина

В Макеевке при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 28.08.2022

В Макеевке при обстреле погиб мужчина

Один человек погиб в Макеевке в результате обстрелов со стороны украинских войск, количество пострадавших в Горловке возросло до трех, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:48

2022-08-28T19:48

2022-08-28T19:48

специальная военная операция на украине

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макеевка

горловка

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сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб в Макеевке в результате обстрелов со стороны украинских войск, количество пострадавших в Горловке возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики... населенный пункт Макеевка... (Червоногвардейский район): погиб мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в Горловке, помимо мужчины 1938 года рождения, ранения из-за обстрелов получили женщины 1938 и 1992 годов рождения.

макеевка

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины