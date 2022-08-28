При обстреле Донецка погибла женщина

Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.