https://ria.ru/20220828/pensionery-1812729778.html

DM: британских пенсионеров ждут "ужасная" зима и нищета без газа из России

DM: британских пенсионеров ждут "ужасная" зима и нищета без газа из России - РИА Новости, 28.08.2022

DM: британских пенсионеров ждут "ужасная" зима и нищета без газа из России

Пожилые британцы, получающие государственную пенсию, этой зимой будут вынуждены тратить большую ее часть на оплату счетов за отопление из-за резкого подорожания РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:31

2022-08-28T17:31

2022-08-28T17:58

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пожилые британцы, получающие государственную пенсию, этой зимой будут вынуждены тратить большую ее часть на оплату счетов за отопление из-за резкого подорожания энергоносителей, вызванного дефицитом российского газа, пишет Daily Mail.Как отмечается в статье, пенсионеров ждет "ужасающая" зима, а плата за коммунальные услуги поглотит около 75 процентов государственной пенсии. Так, предельная цена на электроэнергию уже прогнозируется на уровне 3500 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей) в октябре, а в апреле 2023-го может достигнуть 6600 (469 тысяч рублей).Правительство уже проиндексировало пенсионные выплаты, но в апреле следующего года после всех обязательных трат на еду и другие нужды у пожилых британцев останется всего 3000 фунтов из 9600 (в годовом исчислении).По данным негосударственной организации Money and Pensions Service, примерно для 40 процентов британцев в возрасте старшее 66 лет государственная пенсия — основной источник дохода.В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.Стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу. Основной трубопровод, снабжающий континент, — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности из-за задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива. Так, "Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220828/britaniya-1812698696.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

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