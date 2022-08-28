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В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца - РИА Новости, 28.08.2022
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В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца - РИА Новости, 28.08.2022
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца
Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:07
2022-08-28T10:07
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ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское телевидение."Три палестинца получили ранения на рассвете в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин. Один пациент в очень тяжелом состоянии", - сказал хирург Тауфик Альшобаки из больницы Ибн Сина в прямом эфире палестинского телеканала.По словам хирурга, один из пациентов получил ранения в грудь, сейчас он находится в реанимации после операции.Палестинские СМИ сообщили, что группа израильских военнослужащих вторглась в Дженин на рассвете для арестов.
https://ria.ru/20220818/izrail-1810338099.html
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в мире, палестина, израиль
В мире, Палестина, Израиль
10:07 28.08.2022
 
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца

В перестрелке с израильскими военными, вторгнувшимися в Дженин, ранены три палестинца

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи в Палестине
Автомобиль скорой помощи в Палестине - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи в Палестине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское телевидение.
"Три палестинца получили ранения на рассвете в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин. Один пациент в очень тяжелом состоянии", - сказал хирург Тауфик Альшобаки из больницы Ибн Сина в прямом эфире палестинского телеканала.
По словам хирурга, один из пациентов получил ранения в грудь, сейчас он находится в реанимации после операции.
Палестинские СМИ сообщили, что группа израильских военнослужащих вторглась в Дженин на рассвете для арестов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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