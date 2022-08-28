https://ria.ru/20220828/palestina-1812667036.html
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца - РИА Новости, 28.08.2022
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца
Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:07
2022-08-28T10:07
2022-08-28T10:07
в мире
палестина
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_6f7ceefc7961d697dd51e42ba6b6d002.jpg
ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское телевидение."Три палестинца получили ранения на рассвете в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин. Один пациент в очень тяжелом состоянии", - сказал хирург Тауфик Альшобаки из больницы Ибн Сина в прямом эфире палестинского телеканала.По словам хирурга, один из пациентов получил ранения в грудь, сейчас он находится в реанимации после операции.Палестинские СМИ сообщили, что группа израильских военнослужащих вторглась в Дженин на рассвете для арестов.
https://ria.ru/20220818/izrail-1810338099.html
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_301:0:1974:1255_1920x0_80_0_0_c0208a2f60a6e7a2fe858c2d92f12015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль
В мире, Палестина, Израиль
В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца
В перестрелке с израильскими военными, вторгнувшимися в Дженин, ранены три палестинца
ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское телевидение.
"Три палестинца получили ранения на рассвете в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин. Один пациент в очень тяжелом состоянии", - сказал хирург Тауфик Альшобаки из больницы Ибн Сина в прямом эфире палестинского телеканала.
По словам хирурга, один из пациентов получил ранения в грудь, сейчас он находится в реанимации после операции.
Палестинские СМИ сообщили, что группа израильских военнослужащих вторглась в Дженин на рассвете для арестов.