https://ria.ru/20220828/palestina-1812667036.html

В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца

В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца - РИА Новости, 28.08.2022

В перестрелке с израильскими военными в городе Дженин ранены три палестинца

Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:07

2022-08-28T10:07

2022-08-28T10:07

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ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. Три палестинца получили ранения в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское телевидение."Три палестинца получили ранения на рассвете в результате перестрелки с израильскими военнослужащими в городе Дженин. Один пациент в очень тяжелом состоянии", - сказал хирург Тауфик Альшобаки из больницы Ибн Сина в прямом эфире палестинского телеканала.По словам хирурга, один из пациентов получил ранения в грудь, сейчас он находится в реанимации после операции.Палестинские СМИ сообщили, что группа израильских военнослужащих вторглась в Дженин на рассвете для арестов.

https://ria.ru/20220818/izrail-1810338099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль