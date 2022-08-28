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Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые
Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые - РИА Новости, 28.08.2022
Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые
Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:09
2022-08-28T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
геннадий труханов
украина
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.Газете Telegraph Труханов рассказал, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По его словам, сейчас специальная комиссия решает, какие памятники и скульптуры, находящиеся в городе, должны быть перемещены в музеи.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, одесса, геннадий труханов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Украина, Россия
15:09 28.08.2022
 
Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые

Мэр Одессы Труханов хочет заменить памятники на те, которые не придется снова убирать

CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.
Газете Telegraph Труханов рассказал, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По его словам, сейчас специальная комиссия решает, какие памятники и скульптуры, находящиеся в городе, должны быть перемещены в музеи.
"Но нам также нужно подумать о том, чем мы их заменим: нам нужно выбрать что-то, что нам не нужно будет снова заменять через 10 лет", - отметил Труханов, признав, что историю города нельзя "переписать" в течение нескольких лет.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаГеннадий ТрухановУкраинаРоссия
 
 
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