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Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые
Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые - РИА Новости, 28.08.2022
Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые
Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:09
2022-08-28T15:09
2022-08-28T15:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.Газете Telegraph Труханов рассказал, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По его словам, сейчас специальная комиссия решает, какие памятники и скульптуры, находящиеся в городе, должны быть перемещены в музеи.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Украина, Россия
Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые
Мэр Одессы Труханов хочет заменить памятники на те, которые не придется снова убирать