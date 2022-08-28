https://ria.ru/20220828/odessa-1812709520.html

Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые

Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые - РИА Новости, 28.08.2022

Мэр Одессы хочет заменить снесенные памятники на менее противоречивые

Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:09

2022-08-28T15:09

2022-08-28T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

геннадий труханов

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_bc397727e12160c2a324be314751f506.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.Газете Telegraph Труханов рассказал, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По его словам, сейчас специальная комиссия решает, какие памятники и скульптуры, находящиеся в городе, должны быть перемещены в музеи.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220825/odessa-1812173129.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, геннадий труханов, украина, россия