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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР, выпустив 22 снаряда и мины за полтора часа, заявило представительство республики в Совместном РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:43

2022-08-28T14:43

2022-08-28T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР, выпустив 22 снаряда и мины за полтора часа, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - н.п. Заря - н.п. Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13.05 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.25 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 13.40 - н.п. Майорск - н.п. Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.

донецк (днр)

украина

ясиноватая

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, ясиноватая, вооруженные силы украины