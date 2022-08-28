https://ria.ru/20220828/obstrel-1812653820.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T06:50
2022-08-28T06:50
2022-08-28T06:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) жилого массива "Комсомолец" по ул. 60 лет СССР ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220828/obstrely-1812652957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика
06:50 28.08.2022 (обновлено: 06:51 28.08.2022)
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько заявил, что при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель