https://ria.ru/20220828/obstrel-1812653820.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T06:50

2022-08-28T06:50

2022-08-28T06:51

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) жилого массива "Комсомолец" по ул. 60 лет СССР ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220828/obstrely-1812652957.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика