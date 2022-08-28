https://ria.ru/20220828/niderlandy-1812691398.html

В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей

В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей - РИА Новости, 28.08.2022

В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей

Число погибших при наезде грузовика на группу людей, устроивших барбекю на юге Нидерландов, выросло до шести, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:55

2022-08-28T12:55

2022-08-28T12:55

в мире

нидерланды

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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Число погибших при наезде грузовика на группу людей, устроивших барбекю на юге Нидерландов, выросло до шести, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.В субботу вечером грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, устроивших барбекю на открытом воздухе в деревне Ньив-Бейерланд. Ранее сообщалось о трёх погибших.Как заявила полиция в воскресенье, в результате наезда грузовика погибли шесть человек, семеро получили ранения, один из них пострадал серьезно.Водитель грузовика, 46-летний испанец, был задержан накануне, его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Отмечается, что задержанный находился в трезвом состоянии.По данным полиции, мужчина перед ЧП остановил грузовик на дамбе, после чего по неизвестным причинам вновь начал движение и съехал с дороги.

https://ria.ru/20220828/niderlandy-1812645034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды