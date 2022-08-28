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В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей - РИА Новости, 28.08.2022
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В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей
В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей - РИА Новости, 28.08.2022
В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей
Число погибших при наезде грузовика на группу людей, устроивших барбекю на юге Нидерландов, выросло до шести, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:55
2022-08-28T12:55
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Число погибших при наезде грузовика на группу людей, устроивших барбекю на юге Нидерландов, выросло до шести, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.В субботу вечером грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, устроивших барбекю на открытом воздухе в деревне Ньив-Бейерланд. Ранее сообщалось о трёх погибших.Как заявила полиция в воскресенье, в результате наезда грузовика погибли шесть человек, семеро получили ранения, один из них пострадал серьезно.Водитель грузовика, 46-летний испанец, был задержан накануне, его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Отмечается, что задержанный находился в трезвом состоянии.По данным полиции, мужчина перед ЧП остановил грузовик на дамбе, после чего по неизвестным причинам вновь начал движение и съехал с дороги.
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в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
12:55 28.08.2022
 
В Нидерландах выросло число погибших при наезде грузовика на группу людей

В Нидерландах число погибших при наезде грузовика на группу людей выросло до шести человек

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Число погибших при наезде грузовика на группу людей, устроивших барбекю на юге Нидерландов, выросло до шести, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.
В субботу вечером грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, устроивших барбекю на открытом воздухе в деревне Ньив-Бейерланд. Ранее сообщалось о трёх погибших.
Как заявила полиция в воскресенье, в результате наезда грузовика погибли шесть человек, семеро получили ранения, один из них пострадал серьезно.
Водитель грузовика, 46-летний испанец, был задержан накануне, его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Отмечается, что задержанный находился в трезвом состоянии.
По данным полиции, мужчина перед ЧП остановил грузовик на дамбе, после чего по неизвестным причинам вновь начал движение и съехал с дороги.
В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, организовавших барбекю - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
00:34
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
 
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