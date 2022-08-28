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СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю - РИА Новости, 28.08.2022
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СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:34
2022-08-28T05:09
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения. Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолет.
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в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
00:34 28.08.2022 (обновлено: 05:09 28.08.2022)
 
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю

NOS: в Нидерландах грузовик врезался в людей, устроивших барбекю, погибли три человека

© AFP 2022 / STRВ Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, организовавших барбекю
В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, организовавших барбекю - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / STR
В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, организовавших барбекю
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.
По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения.
Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолет.
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