https://ria.ru/20220828/niderlandy-1812645034.html

СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю

СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю

По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T00:34

2022-08-28T00:34

2022-08-28T05:09

в мире

нидерланды

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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения. Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолет.

https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нидерланды