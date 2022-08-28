https://ria.ru/20220828/niderlandy-1812645034.html
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:34
2022-08-28T00:34
2022-08-28T05:09
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения. Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолет.
https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
00:34 28.08.2022 (обновлено: 05:09 28.08.2022)
СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
NOS: в Нидерландах грузовик врезался в людей, устроивших барбекю, погибли три человека
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости.
По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает
Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе.
По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, несколько получили ранения.
Водитель грузовика, который не пострадал, был задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия не сообщается. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи и вертолет.