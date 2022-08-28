Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/navodnenie-1812655563.html
Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек
Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 28.08.2022
Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек
Число жертв наводнений в Пакистане превысило одну тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T07:42
2022-08-28T10:58
в мире
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812662614_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_60c309058558b84e63e0f21208df8c4c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений в Пакистане превысило одну тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.По данным управления, в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения. За последние сутки погибли 119 человек, ранены 71.Управление сообщило, что ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов, погибли более 719,5 тысяч голов скота.Согласно последним данным, всего от наводнений пострадали более 33 миллионов человек.Ранее на этой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.
https://ria.ru/20220821/navodnenie-1811104497.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812662614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b0bac371e85b00a465bd18a52dfd63b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан
В мире, Пакистан
07:42 28.08.2022 (обновлено: 10:58 28.08.2022)
 
Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек

В Пакистане из-за наводнения погибли 1033 человека, 1527 получили ранения

© AFP 2022 / Abdul MajeedДорога, разрушенная в результате затяжных муссонных дождей и наводнения в Пакистане
Дорога, разрушенная в результате затяжных муссонных дождей и наводнения в Пакистане - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed
Дорога, разрушенная в результате затяжных муссонных дождей и наводнения в Пакистане
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений в Пакистане превысило одну тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.
По данным управления, в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения. За последние сутки погибли 119 человек, ранены 71.
Управление сообщило, что ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов, погибли более 719,5 тысяч голов скота.
Согласно последним данным, всего от наводнений пострадали более 33 миллионов человек.
Ранее на этой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.
Последствия наводнения к югу от Кабула, Афганистан - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 13:48
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения
 
В миреПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала