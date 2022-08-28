https://ria.ru/20220828/navodnenie-1812655563.html

Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек

Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 28.08.2022

Число жертв наводнения в Пакистане превысило тысячу человек

Число жертв наводнений в Пакистане превысило одну тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T07:42

2022-08-28T07:42

2022-08-28T10:58

в мире

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений в Пакистане превысило одну тысячу человек, свидетельствуют данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.По данным управления, в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений погибли 1033 человека, 1527 получили ранения. За последние сутки погибли 119 человек, ранены 71.Управление сообщило, что ливни и разлившиеся реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушились 149 мостов, полностью или частично разрушены 949,8 тысячи домов, погибли более 719,5 тысяч голов скота.Согласно последним данным, всего от наводнений пострадали более 33 миллионов человек.Ранее на этой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.

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пакистан

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Максим Горбачев

в мире, пакистан