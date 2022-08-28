https://ria.ru/20220828/mishustin-1812673823.html
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.08.2022
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:55
2022-08-28T10:55
2022-08-28T10:55
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина."Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", - говорится в сообщении.Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей."И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", - добавил глава кабмина.В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".
https://ria.ru/20220828/prazdnik-1812404700.html
https://ria.ru/20220826/kuzbass-1812237377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Премьер Мишустин высоко оценил достижения российских шахтеров
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина
.
"Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия
является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", - говорится в сообщении.
Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей.
"И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", - добавил глава кабмина.
В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".