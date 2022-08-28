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Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.08.2022
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Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.08.2022
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:55
2022-08-28T10:55
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина."Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", - говорится в сообщении.Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи,&nbsp; модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей."И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", - добавил глава кабмина.В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
10:55 28.08.2022
 
Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником

Премьер Мишустин высоко оценил достижения российских шахтеров

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина.
"Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", - говорится в сообщении.
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Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи,  модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей.
"И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", - добавил глава кабмина.
В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".
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