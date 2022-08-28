https://ria.ru/20220828/mishustin-1812673823.html

Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником

Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.08.2022

Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:55

2022-08-28T10:55

2022-08-28T10:55

россия

общество

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина."Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", - говорится в сообщении.Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей."И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", - добавил глава кабмина.В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".

https://ria.ru/20220828/prazdnik-1812404700.html

https://ria.ru/20220826/kuzbass-1812237377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, михаил мишустин