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В московском метро увеличили число станций, где раздают воду - РИА Новости, 28.08.2022
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В московском метро увеличили число станций, где раздают воду
В московском метро увеличили число станций, где раздают воду - РИА Новости, 28.08.2022
В московском метро увеличили число станций, где раздают воду
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на девяти станциях метро с 15.30, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:00
2022-08-28T16:01
общество
городское хозяйство москвы
пионерский
москва
московское центральное кольцо (мцк)
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на девяти станциях метро с 15.30, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее департамент транспорта Москвы из-за жары раздавал бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово"."По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку девять станций, где с 15.30 раздаем воду: Белорусская (Замоскворецкая линия), Аэропорт, Баррикадная, Беговая, Улица 1905 года, Водный стадион, Савёловская (Серпуховско-Тимирязевская линия), Академическая, Дубровка (МЦК)", - говорится в сообщении.Департамент транспорта проводит мониторинг температуры и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.
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общество, городское хозяйство москвы, пионерский, москва, московское центральное кольцо (мцк), центральная пригородная пассажирская компания
Общество, Городское хозяйство Москвы, Пионерский, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Центральная пригородная пассажирская компания
16:00 28.08.2022 (обновлено: 16:01 28.08.2022)
 
В московском метро увеличили число станций, где раздают воду

Москвичам раздают воду из-за жары еще на девяти станциях метро

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на девяти станциях метро с 15.30, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее департамент транспорта Москвы из-за жары раздавал бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово".
Сотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
12:21
В московском метро из-за жары раздают воду
"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку девять станций, где с 15.30 раздаем воду: Белорусская (Замоскворецкая линия), Аэропорт, Баррикадная, Беговая, Улица 1905 года, Водный стадион, Савёловская (Серпуховско-Тимирязевская линия), Академическая, Дубровка (МЦК)", - говорится в сообщении.
Департамент транспорта проводит мониторинг температуры и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 09:55
Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыПионерскийМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Центральная пригородная пассажирская компания
 
 
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