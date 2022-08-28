16:00 28.08.2022 (обновлено: 16:01 28.08.2022)
В московском метро увеличили число станций, где раздают воду
Москвичам раздают воду из-за жары еще на девяти станциях метро
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут ещё на девяти станциях метро с 15.30, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее департамент транспорта Москвы из-за жары раздавал бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово".
"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку девять станций, где с 15.30 раздаем воду: Белорусская (Замоскворецкая линия), Аэропорт, Баррикадная, Беговая, Улица 1905 года, Водный стадион, Савёловская (Серпуховско-Тимирязевская линия), Академическая, Дубровка (МЦК)", - говорится в сообщении.
Департамент транспорта проводит мониторинг температуры и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.
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