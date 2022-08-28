https://ria.ru/20220828/metropoliten-1812687351.html
В московском метро из-за жары раздают воду
В московском метро из-за жары раздают воду - РИА Новости, 28.08.2022
В московском метро из-за жары раздают воду
Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:21
2022-08-28T12:21
2022-08-28T16:00
общество
городское хозяйство москвы
пионерский
москва
центральная пригородная пассажирская компания
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."Сегодня 7-й день жары в Москве — раздаём бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово"", - говорится в сообщении.Добавляется, что департамент транспорта мониторит температуру и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.
https://ria.ru/20220827/zhara-1812483682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, пионерский, москва, центральная пригородная пассажирская компания, московский метрополитен
Общество, Городское хозяйство Москвы, Пионерский, Москва, Центральная пригородная пассажирская компания, Московский метрополитен
12:21 28.08.2022 (обновлено: 16:00 28.08.2022)
В московском метро из-за жары раздают воду
Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро