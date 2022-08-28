https://ria.ru/20220828/metropoliten-1812687351.html

В московском метро из-за жары раздают воду

В московском метро из-за жары раздают воду - РИА Новости, 28.08.2022

В московском метро из-за жары раздают воду

Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:21

2022-08-28T12:21

2022-08-28T16:00

общество

городское хозяйство москвы

пионерский

москва

центральная пригородная пассажирская компания

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."Сегодня 7-й день жары в Москве — раздаём бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово"", - говорится в сообщении.Добавляется, что департамент транспорта мониторит температуру и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.

https://ria.ru/20220827/zhara-1812483682.html

пионерский

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, пионерский, москва, центральная пригородная пассажирская компания, московский метрополитен