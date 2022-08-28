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В московском метро из-за жары раздают воду - РИА Новости, 28.08.2022
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В московском метро из-за жары раздают воду
В московском метро из-за жары раздают воду - РИА Новости, 28.08.2022
В московском метро из-за жары раздают воду
Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:21
2022-08-28T16:00
общество
городское хозяйство москвы
пионерский
москва
центральная пригородная пассажирская компания
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."Сегодня 7-й день жары в Москве — раздаём бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово"", - говорится в сообщении.Добавляется, что департамент транспорта мониторит температуру и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.
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общество, городское хозяйство москвы, пионерский, москва, центральная пригородная пассажирская компания, московский метрополитен
Общество, Городское хозяйство Москвы, Пионерский, Москва, Центральная пригородная пассажирская компания, Московский метрополитен
12:21 28.08.2022 (обновлено: 16:00 28.08.2022)
 
В московском метро из-за жары раздают воду

Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию
Сотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы из-за жары раздает бутылки с водой на станциях метро, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
"Сегодня 7-й день жары в Москве — раздаём бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая, Кутузовская и на автостанции "Орехово"", - говорится в сообщении.
Добавляется, что департамент транспорта мониторит температуру и, если надо, корректирует список. Также вечером перевозчик ЦППК будет раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 09:55
Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыПионерскийМоскваЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковский метрополитен
 
 
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