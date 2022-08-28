https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675800.html

В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19

Более 6,4 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Москве за сутки, умерли свыше 30 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:10

2022-08-28T11:10

2022-08-28T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 6,4 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Москве за сутки, умерли свыше 30 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6 451, госпитализированы - 390 человек, выздоровели 5 038 человек, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 6 915 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 011 025 случая коронавируса, выздоровели 2 777 800 человек, умерли - 45 053.

https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675131.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, общество