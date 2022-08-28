https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675800.html
В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19
Более 6,4 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Москве за сутки, умерли свыше 30 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:10
2022-08-28T11:10
2022-08-28T11:10
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общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 6,4 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Москве за сутки, умерли свыше 30 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6 451, госпитализированы - 390 человек, выздоровели 5 038 человек, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 6 915 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 011 025 случая коронавируса, выздоровели 2 777 800 человек, умерли - 45 053.
https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 390 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 6451 новый случай COVID-19, умерли 35 человек