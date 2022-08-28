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В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675131.html
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2022
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19
Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:04
2022-08-28T13:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 августа 2022 года &lt;...&gt; количество госпитализаций за сутки составило 2340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3 процента", — говорится в пресс-релизе оперштаба.Рост числа госпитализаций отмечен в шести регионах, снижение — в 75, ситуация не изменилась в четырех субъектах.Выявлено 46 857 новых заболевших, умерли за сутки 83 пациента.
https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812493626.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:04 28.08.2022 (обновлено: 13:31 28.08.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 46 857 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 августа 2022 года <...> количество госпитализаций за сутки составило 2340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3 процента", — говорится в пресс-релизе оперштаба.
Рост числа госпитализаций отмечен в шести регионах, снижение — в 75, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
Выявлено 46 857 новых заболевших, умерли за сутки 83 пациента.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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