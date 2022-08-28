https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675131.html

В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19

Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:04

2022-08-28T11:04

2022-08-28T13:31

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256393_0:211:3077:1942_1920x0_80_0_0_3aeb016e50bdc0778a4733e19413600a.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 августа 2022 года <...> количество госпитализаций за сутки составило 2340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3 процента", — говорится в пресс-релизе оперштаба.Рост числа госпитализаций отмечен в шести регионах, снижение — в 75, ситуация не изменилась в четырех субъектах.Выявлено 46 857 новых заболевших, умерли за сутки 83 пациента.

https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812493626.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19