https://ria.ru/20220828/koronavirus-1812675131.html
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2022
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19
Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:04
2022-08-28T11:04
2022-08-28T13:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 2,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, всего выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 августа 2022 года <...> количество госпитализаций за сутки составило 2340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3 процента", — говорится в пресс-релизе оперштаба.Рост числа госпитализаций отмечен в шести регионах, снижение — в 75, ситуация не изменилась в четырех субъектах.Выявлено 46 857 новых заболевших, умерли за сутки 83 пациента.
https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812493626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:04 28.08.2022 (обновлено: 13:31 28.08.2022)
В России за сутки госпитализировали 2340 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 46 857 новых случаев COVID-19