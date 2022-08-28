https://ria.ru/20220828/kontrakt-1812648058.html

Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом" о новом контракте

Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом" о новом контракте - РИА Новости, 28.08.2022

Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом" о новом контракте

Болгария не станет обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта. Соответствующую информацию распространил сайт правительства республики со... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:49

2022-08-28T01:49

2022-08-28T02:04

болгария

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Болгария не станет обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта. Соответствующую информацию распространил сайт правительства республики со ссылкой на вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева.При этом Алексиев отметил, что временное правительство этими вопросами заниматься в любом случае не будет.Необходимость переговоровВ пятницу министр энергетики Росен Христов заявил, что страна готова возобновить контакты с "Газпромом" по поводу поставок газа. "Активных переговоров с "Газпромом" пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры", — сказал он в эфире телеканала Nova TV.Христов уточнил, что болгарская сторона ожидает ответа до понедельника.Ранее, 22 августа, Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа. По его словам, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными. Он посетовал на политику предыдущего правительства Кирила Петкова, выславшего 30 российских дипломатов и предельно затруднившего контакты с Москвой.Приостановка поставок"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа. Издание Mediapool.bg, в свою очередь, писало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны технического правительства Болгарии.Крупная потеряБолгария может потерять "крупную сумму" из-за потенциального арбитража с "Газпромом", сообщило ранее агентство БТА со ссылкой на главу болгарского Минэнерго.По его словам, в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом" на условии "бери или плати", София должна использовать по меньшей мере 80% от 3 миллиардов кубометров газа в год или платить за него. На данный момент Болгария забрала 1 миллиард кубометров из обговоренных 2,4 миллиарда. Невыполнение договоренности может привести к арбитражу и возможной потере "многозначной суммы".

https://ria.ru/20220811/bolgariya-1808764882.html

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болгария, газпром, газпром экспорт, газпромбанк, россия, природный газ