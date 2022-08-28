https://ria.ru/20220828/kirov-1812731798.html

В Кировской области построят три "умные" спортплощадки и модульный зал

В Кировской области построят три "умные" спортплощадки и модульный зал - РИА Новости, 28.08.2022

В Кировской области построят три "умные" спортплощадки и модульный зал

Четыре спортивных объекта: три "умные" спортивные площадки и модульный зал построят в Кировской области в ближайшие три года в рамках федерального проекта... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:43

2022-08-28T17:43

2022-08-28T17:43

общество

александр соколов

кировская область

россия

дмитрий чернышенко

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КИРОВ, 27 авг - РИА Новости. Четыре спортивных объекта: три "умные" спортивные площадки и модульный зал построят в Кировской области в ближайшие три года в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт", сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Чернышенко в рамках рабочего визита в Кировскую область обсудил развитие спортивной инфраструктуры региона."Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. Для этого необходима качественная и доступная инфраструктура во всех регионах страны. Мы видим, что Кировская область заинтересована в ее развитии. В рамках федпроекта "Бизнес-спринт" в ближайшие три года в Кировской области появится три "умных" спортивных площадки и модульный зал. На это из федерального бюджета было выделено 138 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.Он посетил нуждающийся в реконструкции кировский стадион "Динамо", построенный в 1925 году. Для реконструкции, по словам Чернышенко, региону надо представить в правительство проектно-сметную документацию, профильным ведомствам дадут поручение проработать финансирование. "К юбилею города спортивный объект должен радовать горожан", - заявил Чернышенко. В рамках реконструкции стадиона планируется отремонтировать трибуны и спортивный павильон, заменить искусственное покрытие на футбольном поле и привести объект в соответствие с современными требованиями безопасности, модернизировать систему освещения, построить футбольный манеж, установить навесы над трибунами.Как отметил врио главы Кировской области Александр Соколов, 47,5% жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом. Для популяризации здорового образа жизни в Кировской области строят многофункциональные спортивные площадки, площадки ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы."В начале августа мы приняли решение о возрождении в Кировской области футбольного клуба "Динамо", закрывшегося пять лет назад. Это станет радостным событием для жителей региона. Клуб "Динамо" будет опорной точкой развития регионального футбола. Спорткомплекс "Динамо" должен отвечать всем требованиям для занятий спортом и проведения соревнований. Это позволит привлечь в регион масштабные спортивные события и показать нашим детям мастерство знаменитых спортсменов", - сказал Соколов.

https://ria.ru/20220818/parki-1810581242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр соколов, кировская область, россия, дмитрий чернышенко