16:58 28.08.2022 (обновлено: 17:44 28.08.2022)
ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS
ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS и "Точки-У"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа", — сказал он.
Есть попадания в районе Каховской ГЭС, завода "Сокол" и в центре города. Как утверждается, огонь велся из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".
"В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные", — добавил Леонтьев.
"В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные", — добавил Леонтьев.
Серьезно пострадавших в результате обстрела нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар потушен.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.