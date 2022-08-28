https://ria.ru/20220828/kakhovka-1812724426.html

ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS

ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS - РИА Новости, 28.08.2022

ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS

Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:58

2022-08-28T16:58

2022-08-28T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

новая каховка

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа", — сказал он.Есть попадания в районе Каховской ГЭС, завода "Сокол" и в центре города. Как утверждается, огонь велся из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У"."В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные", — добавил Леонтьев.Серьезно пострадавших в результате обстрела нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар потушен.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, новая каховка