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ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/kakhovka-1812724426.html
ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS
ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS - РИА Новости, 28.08.2022
ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS
Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:58
2022-08-28T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
новая каховка
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа", — сказал он.Есть попадания в районе Каховской ГЭС, завода "Сокол" и в центре города. Как утверждается, огонь велся из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У"."В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные", — добавил Леонтьев.Серьезно пострадавших в результате обстрела нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар потушен.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
новая каховка
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в мире, украина, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Новая Каховка
16:58 28.08.2022 (обновлено: 17:44 28.08.2022)
 
ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS

ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку из HIMARS и "Точки-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа", — сказал он.
Есть попадания в районе Каховской ГЭС, завода "Сокол" и в центре города. Как утверждается, огонь велся из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".

"В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные", — добавил Леонтьев.
Минобороны о перехвате снарядов РСЗО HIMARS в районах Антоновского моста и Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
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