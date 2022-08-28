https://ria.ru/20220828/gorlovka-1812658658.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:51
2022-08-28T08:51
2022-08-28T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220828/svatovo-1812654907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки