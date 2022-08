https://ria.ru/20220828/germaniya-1812660566.html

Для национализации Gazprom Germania создали холдинг, сообщили СМИ

Правительство ФРГ тайно создало холдинг для возможной оперативной национализации компании Securing Energy for Europe (SEFE) - бывшей германской дочки "Газпрома" РИА Новости, 28.08.2022

БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ тайно создало холдинг для возможной оперативной национализации компании Securing Energy for Europe (SEFE) - бывшей германской дочки "Газпрома" Gazprom Germania GmbH, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении учредительные документы.Холдинг носит почти такое же название: 3 июня готовая компания (VERONIKA Zweiunddreizigste Vermögensverwaltungsgesellschaft) была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG). Управляющими директорами компании являются два юриста юридической фирмы CMS Hasche Sigle."Целью компании является обеспечение надежности поставок в энергетическом секторе", - приводит Welt am Sonntag цитату из учредительных документов холдинга. Газета пишет со ссылкой на эти бумаги, что задачей холдинга "является приобретение, владение и управление инвестициями компании".Федеральное министерство экономики (BMWK) подтвердило Welt am Sonntag, что им известно об основании холдинговой компании. Она "была подготовлена в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", заявили в ведомстве, добавив, что на данный момент "правоотношения отсутствуют". В фирме CMS Hasche Sigle отказались от комментариев по вопросу, пишет издание.Правительство России в мае утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное попечительское управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.В июне правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заём для избежания банкротства, сообщили в пресс-службе кабмина. Компания была переименована в Securing Energy for Europe GmbH.

