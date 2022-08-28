https://ria.ru/20220828/film-1812698059.html

На Московском фестивале покажут фильм о Соловецком монастыре

На Московском фестивале покажут фильм о Соловецком монастыре - РИА Новости, 28.08.2022

На Московском фестивале покажут фильм о Соловецком монастыре

Премьера фильма о Спасо-Преображенском Соловецком мужском монастыре "Святой архипелаг", его насельниках, их жизни, вере и истории, пройдет в воскресенье на... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:47

2022-08-28T13:47

2022-08-28T13:47

религия

вячеслав бутусов

соловки

иерусалим

афон (гора)

юнеско

москва

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости, Артем Буденный. Премьера фильма о Спасо-Преображенском Соловецком мужском монастыре "Святой архипелаг", его насельниках, их жизни, вере и истории, пройдет в воскресенье на Московском международном кинофестивале (ММКФ), картина призвана "показать другой взгляд на жизнь", рассказал РИА Новости автор сценария и режиссер фильма Сергей Дебижев.Неодномерный мирФильм кинокомпании "Два капитана" представлен в конкурсной программе документального кино ММКФ. Как отмечают авторы, его снимали два года в Соловецком монастыре, а настоятель и насельники приняли в этом активное участие, в фильме есть даже редкие кадры пострига в монахи.Режиссер отметил, что фильм, музыку к которому написал Вячеслав Бутусов, рекомендован к просмотру всем православным христианам, их детям, внукам, и, "наверное, всем, кто понимает, что мир не одномерен, и тем, кто пытается для себя объяснить, чем светская жизнь отличается от жизни духовной и религиозной"."Он интересен тем, кто пытается понять, почему люди уходят в монастырь, почему верят в Бога, кто задает себе вопрос: "Почему я думаю, что они сумасшедшие, может, я не прав". Фильм для тех, кто сомневается в собственных возможностях постижения, пытается разобраться в духовных дилеммах", - сказал РИА Новости Дебижев."И откроется на страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь", - звучит в фильме цитата известного христианского мыслителя митрополита Антония Сурожского (Блума)."Святой архипелаг" - зарисовка из жизни братии Соловецкого монастыря, показанная крупным планом, с вкраплениями духовных бесед с монахами и настоятелем, а также цитат разных текстов, в том числе из Священного Писания. Монастырь показан снаружи, внутри, с воздуха и под водой: суровая красота северной природы, монотонный труд насельников, сосредоточенная молитва и рассуждение о спасении, истории и жизни – все в фильме показывает гармонию человека, природы и Бога.Отражение вечностиКамера показывает водную гладь и плывущие в ней облака, и в следующий момент "ныряет" между "вавилонскими" небоскребами "Москвы-сити", в которых, как в зеркале, - город. "Власть, деньги, сила замещают Бога, можно добавить сюда человека", - говорит один из героев фильма. Авторы как будто подчеркивают, что небоскребы стоят вертикально, отражают человека и его мир, потому что направлены на него и для него построены, в отличие от монастыря, который создан для службы Богу."Есть духовные центры, как драгоценные камни, вокруг которых вращается все остальное. В нашей стране есть ряд таких точек, и Соловки, мне кажется, наиболее удаленный, закрытый и сильный духовный центр. О нем такого масштабного фильма-погружения еще не было", – говорил перед премьерой Дебижев.По его словам, целью создателей картины было показать другой взгляд на жизнь. "С одной стороны, все просто: родился, учился, женился, все это время ел, спал, а потом умер. Так ли это? Нет ли другого измерения в этом во всем? Мы пытаемся объяснить, что другое измерение есть, и есть в принципе другой взгляд на вещи. Мы пытаемся показать сложность этого мира", - пояснил РИА Новости автор сценария.Будущее картиныФильм в 2022 году покажут на фестивалях. Продюсер фильма и гендиректор кинокомпании "Два капитана" Наталья Дебижева выразила надежду, что картина выйдет на экраны кинотеатров летом-осенью 2023 года, и что после этого его покажут на центральных телеканалах.По словам создателей фильма, скоро съемочная группа снова отправится на Соловки. "Следующая картина – "Крест", мы собираемся снимать ее на Соловках, в Иерусалиме и Афоне. Попытаемся понять, что такое сакральный смысл креста", - отметил собеседник агентства.Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. Во времена церковного раскола Соловецкий монастырь выступил против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью.С XVI века и до начала XX века Соловецкий монастырь использовался в том числе в качестве политической и церковной тюрьмы. Советская власть также восстановила тюремную функцию Соловков. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1967 году был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

https://ria.ru/20220718/solovki-1803053797.html

https://ria.ru/20220812/kino-1809024814.html

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иерусалим

афон (гора)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав бутусов, соловки, иерусалим, афон (гора), юнеско, москва