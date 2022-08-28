На Московском фестивале покажут фильм о Соловецком монастыре
На Московском фестивале в воскресенье покажут фильм-погружение о Соловецком монастыре
© Фото : предоставлено телеканалом "Моя Планета"Соловецкий монастырь
© Фото : предоставлено телеканалом "Моя Планета"
Соловецкий монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости, Артем Буденный. Премьера фильма о Спасо-Преображенском Соловецком мужском монастыре "Святой архипелаг", его насельниках, их жизни, вере и истории, пройдет в воскресенье на Московском международном кинофестивале (ММКФ), картина призвана "показать другой взгляд на жизнь", рассказал РИА Новости автор сценария и режиссер фильма Сергей Дебижев.
Неодномерный мир
Фильм кинокомпании "Два капитана" представлен в конкурсной программе документального кино ММКФ. Как отмечают авторы, его снимали два года в Соловецком монастыре, а настоятель и насельники приняли в этом активное участие, в фильме есть даже редкие кадры пострига в монахи.
Режиссер отметил, что фильм, музыку к которому написал Вячеслав Бутусов, рекомендован к просмотру всем православным христианам, их детям, внукам, и, "наверное, всем, кто понимает, что мир не одномерен, и тем, кто пытается для себя объяснить, чем светская жизнь отличается от жизни духовной и религиозной".
"Он интересен тем, кто пытается понять, почему люди уходят в монастырь, почему верят в Бога, кто задает себе вопрос: "Почему я думаю, что они сумасшедшие, может, я не прав". Фильм для тех, кто сомневается в собственных возможностях постижения, пытается разобраться в духовных дилеммах", - сказал РИА Новости Дебижев.
"И откроется на страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь", - звучит в фильме цитата известного христианского мыслителя митрополита Антония Сурожского (Блума).
"Святой архипелаг" - зарисовка из жизни братии Соловецкого монастыря, показанная крупным планом, с вкраплениями духовных бесед с монахами и настоятелем, а также цитат разных текстов, в том числе из Священного Писания. Монастырь показан снаружи, внутри, с воздуха и под водой: суровая красота северной природы, монотонный труд насельников, сосредоточенная молитва и рассуждение о спасении, истории и жизни – все в фильме показывает гармонию человека, природы и Бога.
"Он интересен тем, кто пытается понять, почему люди уходят в монастырь, почему верят в Бога, кто задает себе вопрос: "Почему я думаю, что они сумасшедшие, может, я не прав". Фильм для тех, кто сомневается в собственных возможностях постижения, пытается разобраться в духовных дилеммах", - сказал РИА Новости Дебижев.
"И откроется на страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь", - звучит в фильме цитата известного христианского мыслителя митрополита Антония Сурожского (Блума).
"Святой архипелаг" - зарисовка из жизни братии Соловецкого монастыря, показанная крупным планом, с вкраплениями духовных бесед с монахами и настоятелем, а также цитат разных текстов, в том числе из Священного Писания. Монастырь показан снаружи, внутри, с воздуха и под водой: суровая красота северной природы, монотонный труд насельников, сосредоточенная молитва и рассуждение о спасении, истории и жизни – все в фильме показывает гармонию человека, природы и Бога.
Отражение вечности
Камера показывает водную гладь и плывущие в ней облака, и в следующий момент "ныряет" между "вавилонскими" небоскребами "Москвы-сити", в которых, как в зеркале, - город. "Власть, деньги, сила замещают Бога, можно добавить сюда человека", - говорит один из героев фильма. Авторы как будто подчеркивают, что небоскребы стоят вертикально, отражают человека и его мир, потому что направлены на него и для него построены, в отличие от монастыря, который создан для службы Богу.
"Есть духовные центры, как драгоценные камни, вокруг которых вращается все остальное. В нашей стране есть ряд таких точек, и Соловки, мне кажется, наиболее удаленный, закрытый и сильный духовный центр. О нем такого масштабного фильма-погружения еще не было", – говорил перед премьерой Дебижев.
По его словам, целью создателей картины было показать другой взгляд на жизнь. "С одной стороны, все просто: родился, учился, женился, все это время ел, спал, а потом умер. Так ли это? Нет ли другого измерения в этом во всем? Мы пытаемся объяснить, что другое измерение есть, и есть в принципе другой взгляд на вещи. Мы пытаемся показать сложность этого мира", - пояснил РИА Новости автор сценария.
"Есть духовные центры, как драгоценные камни, вокруг которых вращается все остальное. В нашей стране есть ряд таких точек, и Соловки, мне кажется, наиболее удаленный, закрытый и сильный духовный центр. О нем такого масштабного фильма-погружения еще не было", – говорил перед премьерой Дебижев.
По его словам, целью создателей картины было показать другой взгляд на жизнь. "С одной стороны, все просто: родился, учился, женился, все это время ел, спал, а потом умер. Так ли это? Нет ли другого измерения в этом во всем? Мы пытаемся объяснить, что другое измерение есть, и есть в принципе другой взгляд на вещи. Мы пытаемся показать сложность этого мира", - пояснил РИА Новости автор сценария.
Будущее картины
Фильм в 2022 году покажут на фестивалях. Продюсер фильма и гендиректор кинокомпании "Два капитана" Наталья Дебижева выразила надежду, что картина выйдет на экраны кинотеатров летом-осенью 2023 года, и что после этого его покажут на центральных телеканалах.
По словам создателей фильма, скоро съемочная группа снова отправится на Соловки. "Следующая картина – "Крест", мы собираемся снимать ее на Соловках, в Иерусалиме и Афоне. Попытаемся понять, что такое сакральный смысл креста", - отметил собеседник агентства.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. Во времена церковного раскола Соловецкий монастырь выступил против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью.
С XVI века и до начала XX века Соловецкий монастырь использовался в том числе в качестве политической и церковной тюрьмы. Советская власть также восстановила тюремную функцию Соловков. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1967 году был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
По словам создателей фильма, скоро съемочная группа снова отправится на Соловки. "Следующая картина – "Крест", мы собираемся снимать ее на Соловках, в Иерусалиме и Афоне. Попытаемся понять, что такое сакральный смысл креста", - отметил собеседник агентства.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. Во времена церковного раскола Соловецкий монастырь выступил против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью.
С XVI века и до начала XX века Соловецкий монастырь использовался в том числе в качестве политической и церковной тюрьмы. Советская власть также восстановила тюремную функцию Соловков. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1967 году был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.