https://ria.ru/20220828/dtp-1812658513.html

В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека

В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека - РИА Новости, 28.08.2022

В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека

Три человека пострадали при столкновении иномарки с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:46

2022-08-28T08:46

2022-08-28T11:51

происшествия

игринский район

kia rio

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УФА, 28 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении иномарки с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 7.00 (6.00 мск) на третьем километре автомобильной дороги Игра - Сюмси Игринского района Удмуртии."По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, женщина 1972 года рождения, переезжала регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля и ее пассажиры - женщина 2000 года рождения и мужчина 1999 года рождения - получили травмы и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220510/dtp-1787724664.html

игринский район

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игринский район, kia rio