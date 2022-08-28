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В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека - РИА Новости, 28.08.2022
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В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека
В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека - РИА Новости, 28.08.2022
В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека
Три человека пострадали при столкновении иномарки с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:46
2022-08-28T11:51
происшествия
игринский район
kia rio
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УФА, 28 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении иномарки с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 7.00 (6.00 мск) на третьем километре автомобильной дороги Игра - Сюмси Игринского района Удмуртии."По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, женщина 1972 года рождения, переезжала регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля и ее пассажиры - женщина 2000 года рождения и мужчина 1999 года рождения - получили травмы и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220510/dtp-1787724664.html
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происшествия, игринский район, kia rio
Происшествия, Игринский район, Kia Rio
08:46 28.08.2022 (обновлено: 11:51 28.08.2022)
 
В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека

В Удмуртии при столкновении автомобиля с поездом на переезде пострадали три человека

© Фото : ГУМЧС России по Удмуртской РеспубликеДТП на железнодорожном переезде в Игринском районе Удмуртии
ДТП на железнодорожном переезде в Игринском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ГУМЧС России по Удмуртской Республике
ДТП на железнодорожном переезде в Игринском районе Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 28 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении иномарки с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 7.00 (6.00 мск) на третьем километре автомобильной дороги Игра - Сюмси Игринского района Удмуртии.
© Фото : ГУМЧС России по Удмуртской РеспубликеДТП на железнодорожном переезде в Игринском районе Удмуртии
ДТП на железнодорожном переезде в Игринском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ГУМЧС России по Удмуртской Республике
ДТП на железнодорожном переезде в Игринском районе Удмуртии
"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, женщина 1972 года рождения, переезжала регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля и ее пассажиры - женщина 2000 года рождения и мужчина 1999 года рождения - получили травмы и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияИгринский районKia Rio
 
 
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