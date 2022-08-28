https://ria.ru/20220828/dron-1812757598.html

Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС

Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022

Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС

Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:25

2022-08-28T20:25

2022-08-28T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет."По спецкорпусу ЗАЭС, где хранилось американское ядерное топливо, террористы Зеленского нанесли удар боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812558028.html

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в мире, энергодар, запорожская аэс, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов