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Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/dron-1812757598.html
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС
Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:25
2022-08-28T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет."По спецкорпусу ЗАЭС, где хранилось американское ядерное топливо, террористы Зеленского нанесли удар боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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в мире, энергодар, запорожская аэс, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Рогов
20:25 28.08.2022 (обновлено: 20:27 28.08.2022)
 
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС

Специалисты оценивают ущерб от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет.
"По спецкорпусу ЗАЭС, где хранилось американское ядерное топливо, террористы Зеленского нанесли удар боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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27 августа, 16:13Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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