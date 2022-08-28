https://ria.ru/20220828/dron-1812757598.html
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС
Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:25
2022-08-28T20:25
2022-08-28T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811743909_0:171:3140:1937_1920x0_80_0_0_a38481f9895c55b9ac8202bcde30614d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Степень возможных повреждений и ущерба от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранилось отработанное топливо, выясняется, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет."По спецкорпусу ЗАЭС, где хранилось американское ядерное топливо, террористы Зеленского нанесли удар боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812558028.html
энергодар
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811743909_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_62930abf1bd6220d7ad30b01f849279b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская аэс, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Рогов
20:25 28.08.2022 (обновлено: 20:27 28.08.2022)
Специалисты оценивают ущерб от крушения дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС
Специалисты оценивают ущерб от крушения украинского дрона на крыше спецкорпуса ЗАЭС