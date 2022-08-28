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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/donetsk-1812688945.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли два района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, заявило представительство... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:31
2022-08-28T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Еленовка. В 10.30 украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, США, НАТО
12:31 28.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили. что ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
12:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Также представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Еленовка. В 10.30 украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаСШАНАТО
 
 
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