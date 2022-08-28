Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили. что ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Еленовка. В 10.30 украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.