https://ria.ru/20220828/donetsk-1812688945.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли два района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, заявило представительство... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:31

2022-08-28T12:31

2022-08-28T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Еленовка. В 10.30 украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220828/donbass-1812684255.html

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донецк (днр)

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, сша, нато