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В Донецке два медработника пострадали при обстреле больницы
В Донецке два медработника пострадали при обстреле больницы - РИА Новости, 28.08.2022
В Донецке два медработника пострадали при обстреле больницы
Два медработника ранены при обстреле больницы № 21 в Куйбышевском районе Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:37
2022-08-28T10:37
2022-08-28T10:37
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два медработника ранены при обстреле больницы № 21 в Куйбышевском районе Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу № 21 по проспекту Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка, ранены два медицинских работника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина
В Донецке два медработника пострадали при обстреле больницы
В Донецке два медработника пострадали при обстреле больницы № 21 со стороны ВСУ