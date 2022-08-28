https://ria.ru/20220828/donbass-1812726658.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:12

2022-08-28T17:12

2022-08-28T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.05 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220828/kakhovka-1812724426.html

https://ria.ru/20220828/obstrel-1812705182.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато