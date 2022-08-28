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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/donbass-1812726658.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:12
2022-08-28T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.05 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220828/kakhovka-1812724426.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
17:12 28.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудники пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.05 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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