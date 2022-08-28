https://ria.ru/20220828/donbass-1812697840.html

В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ

В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.08.2022

В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ

Число пострадавших от обстрелов в городе Макеевка в ДНР возросло до четырех человек, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:44

2022-08-28T13:44

2022-08-28T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Число пострадавших от обстрелов в городе Макеевка в ДНР возросло до четырех человек, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка: Червоногвардейский район: - ранена женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, о ранении трех мирных жителей в том же районе Макеевки.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220828/donbass-1812662162.html

https://ria.ru/20220828/donbass-1812657400.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк