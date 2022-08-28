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В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/donbass-1812697840.html
В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ
В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.08.2022
В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ
Число пострадавших от обстрелов в городе Макеевка в ДНР возросло до четырех человек, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:44
2022-08-28T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Число пострадавших от обстрелов в городе Макеевка в ДНР возросло до четырех человек, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка: Червоногвардейский район: - ранена женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, о ранении трех мирных жителей в том же районе Макеевки.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220828/donbass-1812662162.html
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макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
13:44 28.08.2022
 
В Макеевке выросло число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ

ДНР: число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ в Макеевке выросло до четырех человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Число пострадавших от обстрелов в городе Макеевка в ДНР возросло до четырех человек, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка: Червоногвардейский район: - ранена женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, о ранении трех мирных жителей в том же районе Макеевки.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
08:23Специальная военная операция на Украине
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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