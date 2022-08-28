Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 16 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.20 н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.