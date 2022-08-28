https://ria.ru/20220828/donbass-1812676848.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 16 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:22

2022-08-28T11:22

2022-08-28T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 16 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.20 н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220828/donetsk-1812670479.html

https://ria.ru/20220828/donbass-1812662162.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато