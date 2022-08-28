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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/donbass-1812676848.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 16 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:22
2022-08-28T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 16 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.20 н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220828/donetsk-1812670479.html
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донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО
11:22 28.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 16 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.20 н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.15 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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10:37Специальная военная операция на Украине
В Донецке два медработника пострадали при обстреле больницы
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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