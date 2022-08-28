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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:54
2022-08-28T09:54
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.50 (совпадет с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 09.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика
В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика
09:54 28.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.50 (совпадет с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 09.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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