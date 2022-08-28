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Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:29
2022-08-28T09:29
2022-08-28T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ленинский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 302 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов повреждены 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220828/donbass-1812657400.html
украина
ленинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ленинский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ленинский район, Донецк (ДНР)
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
В Донецке заявили, что ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив 302 боеприпаса