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Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/donbass-1812662162.html
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:29
2022-08-28T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ленинский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 302 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов повреждены 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
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украина
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в мире, украина, ленинский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ленинский район, Донецк (ДНР)
09:29 28.08.2022
 
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив 302 боеприпаса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 302 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов повреждены 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
08:23Специальная военная операция на Украине
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛенинский районДонецк (ДНР)
 
 
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