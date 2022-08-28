https://ria.ru/20220828/donbass-1812662162.html

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:29

2022-08-28T09:29

2022-08-28T09:29

специальная военная операция на украине

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ленинский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 302 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 302 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов повреждены 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220828/donbass-1812657400.html

украина

ленинский район

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, украина, ленинский район, донецк (днр)